Newcastle United, maailma rikkaim klubi! Aga mis saab edasi?

Oktoobri alguses sai Newcastle Unitedi kodustaadioni St. James Park’i juures näha tõelist möllu. Klubi poolehoidjad oleksid justkui tähistanud Premier League’i tiitli võitmist. Reaalsuses olid fännid joovastuses, sest oli lahti saadud 14 aastat meeskonna omanik olnud Mike Ashleyst. Tema koha võttis sisuliselt Saudi Araabia riik, ametlikult on klubi uus omanik Saudi Araabia avalik investeerimisfond. Asjaosalised ise üritavad meeleheitlukult väita, et riik ja investeerimisfond on teineteisest lahus, sest nii loodetakse vältida inimõiguslaste pahameelt.