Inglismaa jalgpalliliit sai UEFA-lt EM-i finaalis toimunud kaose eest karistada

Vastavalt UEFA reeglitele on vastutajaks Inglismaa alaliit (FA), mis ei suutnud korda tagada. UEFA distsiplinaarkomisjon määras Inglismaale kahemängulise publikukeelu, lisaks tuleb tasuda trahv 100 000 euro ulatuses. Publikukeeld kehtib esialgu aga vaid ühele mängule. Teise mängu publikukeeld on määratud tingimisi kaheaastase katseajaga. Inglismaa peab tühjade tribüünide ees mängima järgmisel suvel algava uue Rahvuste Liiga hooaja avakohtumises.

"Kuigi oleme otsuses pettunud, siis tunnistame UEFA otsust. Mõistame hukka nende käitumise, kes Wembley staadioni ümbruses sellise kaose korraldasid. Meil on väga kahju, et osadel neist õnnestus ka staadionile pääseda," seisis FA teates. "Jätkame vastavate võimuorganitega tööd, et võtta vastutusele need, kes on selle kõige taga."