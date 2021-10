Conor McGregor järjekordse skandaali keskmes: kuulus DJ süüdistab iirlast vägivaldses rünnakus

33-aastane McGregor reisis koos perega möödunud nädalal Itaaliasse, et Vatikanis ristitaks pere noorim laps Rian. Möödunud laupäeva õhtul käis McGregor aga Roomas ööklubis pidutsemas, kus ta väidetavalt muutus vägivaldseks.

Pühapäeval postitas itaalia DJ Francesco Facchineti Instagrami story'sse videod, kus ta süüdistas McGregorit ründamises. "Ma ei ole kindel, millal postitan selle, aga täna öösel kell pool 3 öösel Conor McGregor ründas mind. See sama kuulus Conor McGregor lõi mind rusikaga näkku nii, et mu huuled on lõhki," vahendas Daily Mail itaallase sõnu. "Ta murdis mu nina ja veri oli igal pool."