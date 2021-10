Naiste EURO-2022 põhivoor on stardiks valmis!

20.–23. oktoobril korraldatakse Euroopa erinevates nurkades neli miniturniiri, mille võitjad moodustavad Vana Maailma tugevaimate naiste koondiste kvarteti. Just need neli koondist mängivad 24.–27. märtsil 2022 Euroopa meistritiitli eest. Märgime, et esialgselt pidi turniir toimuma 2020. aasta maist kuni veebruarini 2021, kuid pandeemia tõttu ei olnud selle korraldamine võimlik.