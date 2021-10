Premier League'i klubi väravavahil diagnoositi munandivähk

"On olnud väga keeruline periood, kuid mu perekond, sõbra ja kolleegid on mul aidanud need paar nädalat üle elada. Tänan Norwichi ja Livingstoni meedikute tiimi ning Royal Marsdeni haigla personali. Kõik on toimunud hullumeelsel kiirusel, kuid minuga on käitutud briljantselt," ütles Barden Norwichi kodulehel.