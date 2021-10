Rein Taaramäe lõpetas Prantsusmaal temposõidu tosina parema seas

"Kellelgi ei tahetud lasta eest ära sõita. Sõidu keskel said küll kuus meest minutilise vahega minema, aga see äraminek toodi kiirelt tagasi. Iga tõus üritas keegi rünnata ja nii jäi iga tõusuga keegi maha kuni peale viimast tõusu oli esimeses pundis ainult 25 meest," kirjeldas Kiskonen. "Umbes 15 km enne lõppu ründasid kaks sõitjat. Tol hetkel tundsin, et olen päris palju ennast väsitanud ja ei ole piisavalt jõudu, et nendega kaasa minna. Kahjuks hiljem meie grupp ei suutnud enam koostööd teha, et neid püüdma hakata. Pidime sellega leppima ja hakkama püüdma kolmandat kohta."