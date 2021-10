VIDEO | Rööv päise päeva ajal? Romale anti värava asemel penalti, mis löödi mööda

"Ma ei tahaks penaltiolukorda kommenteerid. Mul pole käes kogu informatsiooni. Ma pole veel kordust näinud. Tahaksin end sellest intsidendist isoleerida ja keskenduda kõigele, mida mu meeskond tegi," ütles AS Roma peatreener Jose Mourinho peale mängu.

"Ma nägin täna ainult suurepärast Romat. Seda ütlesin ka mängijatele riietusruumis. Nägin väljakul julgust, eneskeindlust ja usku. Loomulikult on kaotus alati kaotus, aga suurt pilti vaadates näen ma, kuidas see meeskond on kasvanud. Väärisime täna kaotuse asemel võitu."