Latvala: olen veidi pettunud, kuid vähemalt on viimane ralli kõigi jaoks nüüd huvitavam

Toyotal oli võimalus juba Kataloonia etapil meeskondlik MM-tiitel kindlustada, kuid sedapuhku tuli neil tunnistada Hyundai paremust. Hyundai sõitja Thierry Neuville võttis Kataloonias teenitud võidu, Dani Sordo oli kolmas. Kahe Hyundai vahele mahtus Elfyn Evans Toyotal. Ka punktikatsel teenisid enim punkte just Neuville ja Sordo.

"Olen loomulikult veidi pettunud," sõnas Toyota pealik Jari-Matti Latvala portaalile Rallit.fi. "See on osa motospordist. Kui vaadata positiivset külge, siis hooaja viimast rallit on kõigil huvitavam vaadata. MM-tiitlid on ju veel lahtised."

Hyundai lootus Monza MM-rallil Toyotalt tiitel võtta on siiski ülimalt teoreetiline. Toyota edu konkurendi ees on 47 punkti.

"Tiimi jaoks oleks olnud ilus, kui tiitel oleks nüüd ära tulnud. Hyundai oli aga meist tugevam ning nad tegid paremat tööd," tõdes Latvala.

Sõitjate arvestuses on selge, et tiitel jääb Toyotasse. Liidri Sebastien Ogier' edu tiimikaaslase Evansi ees on 17 punkti. Teised sõitjad jäävad Ogier'st juba püüdmatusse kaugusesse.