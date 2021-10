DELFI VIDEO | Sven Kaldre Rapla hooaja algusest: meil on läbi käinud nii palju mehi, et osad ei jõua isegi trenni tulla ja juba on läinud

Rapla on seni pidanud kaks kohtumist, kui võõrsil kaotati BK Ogrele 84:107 ja Riia VEF-ile 69:96.

"Meil oli kaks päris kõva pähklit alguseks: Ogre ja Riia VEF. Meil on läbi käinud nii palju mehi, et osad ei jõua isegi trenni tulla ja juba on läinud. Nimed ei püsi meeles," kirjeldas kogenud Sven Kaldre Rapla keerulist hooaja algust. "Meil läheb veel aega."