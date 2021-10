Inglismaa Premier League'i kohtumine peatati pealtvaataja terviserikke tõttu, inimene toimetati haiglasse

Kohtumine peatati 40. minuti paiku, kui ühel tribüünil hakkasid fännid häälekalt vilistama ning mängijate ja kohtunike tähelepanu nõudma, andes märku, et keegi vajab arstiabi. Ühena esimestest reageeris olukorrale Tottenhami kaitsja Eric Dier , kes tormas meedikute juurde ja palus neil tribüünile tormata, vahendas BBC.

Peakohtunik Andre Marriner saatis peagi mängijad riietusruumidesse, kust nad kümnekonna minuti järel platsile naasesid. Selleks ajaks oli Newcastle'i klubi juba sotsiaalmeedias teatanud, et arstiabi vajanud pealtvaataja seisund on stabiliseerunud ning ta on teel haiglasse. Seejärel kohtumine jätkus.