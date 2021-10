Kordas ja Juhkami vedasid Bigbanki tasavägises mängus TalTechi vastu võidule

Blokis olid Bigbanki mehed üle 14 vs 6, 5 blokki pani Viidalepp ja 4 Kordas. Servil lõid tartlased 2 ässa ja eksisid 13 pallingul, TalTechi samad näitajad olid 6 ja 17 (Šmidli kontole kirjutati 6 ässa). Vastuvõtul oli TalTech parem: 60% vs 49%, rünnakuid lahendasid aga paremini Tartu mängijad (43% vs 39%).