Thierry Neuville ootamatust probleemist: ausalt öeldes on mul hea meel, et üldse lõpuni jõudsime

"Ausalt öeldes on mul hea meel, et üldse lõpuni jõudsime," sõnas Power Stage'il teise koha saanud Neuville. "Raske nädalavahetus on selja taga. Võitlesime igal kiiruskatsel uskumarult kõvasti, saime kiireimad katseaegu ning kasvatasime järk-järgult edu."