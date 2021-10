Kataloonia MM-rallilt eemale jäänud Andreas Mikkelsen krooniti WRC2 sarja maailmameistriks

Tänavu Monte Carlos, Rally Estonial ja Akropolise MM-etapil triumfeerinud Mikkelsen vajas, et kaasmaalane Mads Östberg ei teeniks Katalooniast 18 punkti. Norralane jäi Hispaanias neljandaks, millega teenib 12 punkti. Östberg võitis küll punktikatse, kuid sellest jäi ikkagi Mikkelseni vastu väheks. Nii on juba hooaja viimase etapi eel selge, kes on WRC2 sarja tänavune maailmameister.