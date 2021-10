Ogier rikkus Kataloonia rallil juba teistkordselt reegleid

Ogier selgitas kohtunikele, et möödus eessõitjast tõesti paremalt poolt, kui liiklus oli ühe intsidendi järel seisma pandud. Ta vabandas selle rikkumise eest. Politsei märguandest ei saanud prantslane aga aru, sest politseinik ei seisnud otse tema auto ees. Prantslane eeldas, et viibati teistele liiklejatele, et teda mööda lastaks.