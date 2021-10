Juunioride MMil säranud suusataja läks 22-aastaselt tööle

"Igal sportlasel on oma tee. Mõttetu on võrrelda mind teiste riikide sportlastega, kui nende mudelist midagi ei tea. Muidugi on tore teada, et olin sel ajal nende tasemel ja tänasel päeval suusatavad nad nii kõvasti, aga ma pole end sellest häirida lasknud," sõnas Korva, kirjutab Ilta-Sanomat .

"Usun, et see on mulle on hea, kui igapäevaelus on peale suusatamise ka muule mõelda ja keskenduda. Kindlasti kavatsen osalise tööaja kõrvalt tegeleda ka treenimisega," sõnas Korva. Ta tunnistab, et pidi tööle minema ka rahalise kindlustunde saamiseks, sest sponsoreid on raske leida, kui tulemusi pole ette näidata.