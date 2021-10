Latvala: Hyundai nägi laupäeval tõeliselt hea välja

Thierry Neuville võitis laupäeval seitsmest kiiruskatsest kuus ja kasvatas oma edumaa Elfyn Evansi ees 16,4 sekundile. MM-sarja liider Sebastien Ogier jääb kolmandana liidrist maha juba ligi 40 sekundiga.

"Hyundai tõstis täna [laupäeval] tempot. Ausalt öeldes nägi nende auto hea välja ja ka sõitjad olid edukad," lausus Latvala päeva kokkuvõtteks. "Meie auto ei pruugi kurvide lõikamisel nii hea olla. Selles mõttes meil see [ettevalmistus] ei õnnestunud, kuigi testisõitudes on kindlasti tööd tehtud."

"Meie auto on pandud töötama puhta asfaldi peal, kuid ka sellel rallil on palju lõike, kus mustad kohad näivad mõjutavat meie sõitjaid. Nad ei julgenud täie hooga rünnata. Muidugi au ka Thierry`le [Neuville], kes on sellistes oludes oma parimal tasemel."

Soomlane lisas, et kokkuvõttes on nende jaoks kõik veel hästi. "Positiivne oli see, et Seb [Ogier] oli pärastlõunal selgelt kiirem kui hommikul. Thierry oli hommikul meeletult kiire ning õhtulgi hea, kuid meil õnnestus talle siiski vastu hakata ning ka üks katsevõit noppida," viitas tiimijuht Ogier 11. katse võidule. "Kui meil õnnestub siit teine ja kolmas koht saada, siis oleks see meeskondlikku tiitlit arvestades väga hästi."

Evans ei jäänud eilse päevaga sugugi rahule. "Tahtsime enamat. Ma ei tundnud end hommikul kõige mugavamalt, kuid seejärel läksid asjad veel kehvemaks," sõnas ta.

Ogier`l oli kahju, et kaotas päeva lõpus rumalalt aega "Viimasel katsel suri mootor välja. Seda võib ikka juhtuda. Sellest on kahju, kuna tundsin end autos hästi. Pärastlõunal õnnestus Sordoga vahet kasvatada, kuid nüüd kadus see aeg taas käest."