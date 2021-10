Andrea Adamo: Hyundai jaoks oli hea päev

„Päev oli meie jaoks hea. Thierry (Neuville) jätkas suurepäraselt ja suurendas oma edumaad veelgi. Tipus on tase ikkagi väga tugev ning vahed on endiselt väikesed,” tõdes Adamo Hyundai pressiteate vahendusel.

Neuville’i edumaa teisel kohal oleva Elfyn Evansi (Toyota) ees on 16,4 sekundit ning Sebastien Ogier’i (Toyota) ees 38,7 sekundit. Neljandal kohal olev Dani Sordo (Hyundai) jõudis päeva lõpuks Ogier’le päris lähedale ning kaotab prantslasele 1,2 sekundiga.

„Dani ei ole suutnud Ogier’st mööda saada, kuid hindame tema pingutust. Vahe Ogier’ga on nüüd väga väike ja pühapäeval on suurepärane võimalus anda korralik lahing. Peame vaatama, mida suudame kokkuvõttes saavutada,” tõdes Adamo. „Kõige tähtsam on võistlust nautida.”