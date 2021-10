DELFI VIDEO | Rait-Riivo Laane tähtsa võidu järel: päris une pealt kõik käigud veel ei tule

„Tuleb ka Tartu meeskonda kiita. Neil olid mehed puudu. Meil oli rammu rohkem ja viskasime sisse. See vahe tegelikult ei peegelda seda mängu,” sõnas kohtumise järel Viimsi mängujuht Rait-Riivo Laane ning rääkis meeskonna senisest käekäigust. „Kindlasti on vaja kokkumängu lihvida. Päris une pealt kõik käigud veel ei tule. Usun, et see läheb meil mäng-mängult paremaks. Täitsa rahul ei saa olla, kuna tabelis on ka kaotus. Tuleb keskenduda uutele mängudele ja kõvemini edasi panna.”