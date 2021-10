„Ei olnud mänguks üldse valmis. Rünnakul ja kaitses ei täitnud etteantud juhiseid. Mehed olid väsinud. Midagi peab muutma, et võidud hakkaksid tulema,” tunnistas Tartu Ülikooli mängumees Henrik Eelmäe. „Kui kaks meest on väljas, siis peavad teised endast rohkem andma. See ei saa vabandus olla.”