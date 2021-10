Deontay Wilderi nokauteerinud Tyson Fury oli kuu aega enne suurmatši ülikehvas vormis

Tyson Fury. Foto: STEVE MARCUS, Reuters/Scanpix

Poksiässa Tyson Fury füüsiline vorm on läbi tema karjääri olnud suure küsimärgi all. Matšidevahelistel aegadel on Fury olnud reeglina silmnähtavas ülekaalus. Nüüd avaldas poksiässa isa John, et kuu aega enne kolmandat duelli Deontay Wilderiga oli Fury ülikehvas vormis.