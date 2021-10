FOTOD | Tabeliseis läks põnevamaks: liider FCI Levadia kaotas võõrsil Viljandi Tulevikule

Tabeliliider Levadia asus juhtima 12. minutil Frank Liivaku väravast. Poolaeg lõppes aga tänu Herol Riibergi 37. minuti tabamusele 1:1 viigiga.

Kohtumise lõpus kogus Tulevik hoogu ning 79. minutil viis Kaimar Saag kodumeeskonna 2:1 juhtima. Veidike enne 90. minuti täitumist saatis Levadia poolelt palli võrku Bogdan Vaštšuk, kuid kohtunik fikseeris suluseisu. Seepeale ärkas Tulevik veelkord ning Nikita Komissarov viis 90. minutil kodumeeskonna 3:1 juhtima.

Levadia suutis tänu Mark Oliver Roosnupu teise lisaminuti tabamusele veel ühe värava tagasi lüüa, kuid Levadia jaoks oli hooaja kolmas kaotus ikkagi tõsiasi.

Levadial on tabeliliidrina nüüd koos 67 punkti. Teine on FC Flora 56-ga, kuid florakatel on kolm mängu vähem peetud. Kolmas on Paide Linnameeskond 52-ga, kuid neil on ka Florast kolm kohtumist rohkem peetud.

Tabeliliider Levadial on hooaja lõpuni veel kuus kohtumist, nende seas on ka kaks matši Floraga.

„Väga suur pettumus. 2:3 kaotus on väga suur pettumus. Igas mängus on plaan sama, mida üritame ellu viia. Täna see kahjuks soovitult ei õnnestunud. Ise oleme selles süüdi. Peame peeglisse vaatama, et siit pea püsti edasi minna,” sõnas Mark Oliver Roosnupp kohtumise järel Soccernet.ee’le.

