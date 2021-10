WRC autos debüüti tegev hispaanlane: "2021. aastal ma rohkem seksi ei vaja!"

MM-sarjas madalama klassi masinatega varem 32 starti teinud Solans on nädalavahetust WRC auto roolis nautinud täiel rinnal. Katse finišisse jõudes on mehel alati nägu naerul.

Solansi vastus läheb rallifolkloori klassikasse. "Auto töötas ideaalselt ja ma nautisin väga. Ma arvan, et aastal 2021 ma rohkem seksi ei vaja. See on imeline!" teatas ta.