HC Tallinn tuleb eurosarjamängult koju kaheväravalise kaotusega

Kohtumine Vilniuses algas osaliselt mõlemapoolse hea kaitsetegevuse, aga osaliselt ka tehnilise praagiga. Tallinnal läks aega uskumatud seitse ja pool minutit, et avavärav visata. Aga et Šviesagi ei suutnud selle ajaga enamat, seadis Jürgen Rooba edukas kiirrünnak seisuks 1:1.

Eeldavatalt võrdseks peetud vastaste vahel jätkus mäng just sellisena – avapoolajal ei saanud kumbki meeskond enamat minimaalsest edust. Marius Aleksejev tegi mitu head tõrjet väravasuul ning 12. minutil viis Aleksei Štšerbak pealinlased esmakordselt juhtima 4:3.

"Meil oli täna halb päev. Mitmed pallurid, kes pidanuks meeskonda kandma, ei õnnestunud ja päeva lõpuks peab olema rahul, et võtame kodumängule kaasa ainult kaheväravalise kaotuse. See jätab kõik võimalused õhku ning paremini mängides on meil šanss siit paarist edeneda," kommenteeris Tallinna peatreener Bo Østergaard.