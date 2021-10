Basseinipidu: Taani jalgpallikoondislased lõbutsesid valikmängu eel koos hotelli naistöötajatega

Taani koondis peatub kodumaal alati Elsinore’is asuvas Marienlysti hotellis. Nii oli ka sel korral. Enne Moldovasse reismist toimus hotellis aga Taani koondise mängijate ning hotelli naistöötajate osavõtul basseinipidu. Väidetavalt olid peol ka mõned viimaste tuttavad. Praeguseks on juhtunut kommenteerinud hotelli juht Michael Lauritsen, kelle sõnul teevad nad Taani Jalgpalli Liiduga koostööd, et kõik asjaolud välja selgitada.

„Pean töötajatele meelde tuletama, et igas olukorras tuleb käituda professionaalselt ning hotelli külastajatega ei tohi hotelli territooriumil nii lähedaselt suhelda,” lisas ta. „Saan kinnitada, et olen pidanud kahe töötajaga maha tõsised vestlused. Oleme ka Taani Jalgpalli Liiduga kontaktis, et mida edasi teha.”