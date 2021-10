FOTOD | Vaata kändu, mis sai Ott Tänakule Kataloonia rallil saatuslikuks!

Tänak ise kommenteeris eile oma katkestamist nii: "Sõitsime välja. Tabasin kändu ja kahjustasin autot päris tõsiselt. See oli päris suur tabamus. Ilmselt oli kurvi minnes hoog liiga suur, tõmbasin ratta lukku ja seal oli ka natuke muda. Kõik see kokku viis selleni, et me ei suutnud seda päästa."