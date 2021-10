TÄISPIKKUSES | Viimsi sai magusa võidu Tartu Ülikooli üle. Pärnu Sadam alistas võõrsil Läti esiklubi Riia VEF-i

Tartu Ülikool Maks & Moorits peatreeneri Toomas Kandimaa hinnangul otsustasid mängu vastaste pikkade kaugvisked. „Tuleb tunnustada Viimsi võistkonda – nad tegid hea mängu. Zakise ja (Kent-Kaarel) Vene kaugvisked olid meie jaoks väljaspool arvestust, aga neist tuli kokku pea 20 punkti. Meie meeskonnas oli täna puudu värskusest. Kindlasti Drungilase ja Kivi vigastused muudavad rotatsiooni, aga peame särtsu leidma, sest järgmisel nädalal on juba uue liiga mängud Valmieras ja nädala lõpus kodus Ogre,“ sõnas Kandimaa.

Pärnul on kahest mängust kaks võitu, VEF-il aga kolm võitu ja üks kaotus. Viimsil on aga kaks võitu ja üks kaotus ning Tartu on kaotanud seni mõlemad kohtumised.