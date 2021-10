DELFI KATALOONIAS | Martinsoni päevakommentaar: Kas Ogier’ vaim kiilus turvarežiimile kinni?

„Lähen võitma, sest tahan siin meistritiitli kindlustada,” sõnas ta. Ogier’l ehk esimesena startijal on Kataloonias eelis, sest kui kruusal peab teistele teed puhastama, siis asfaldil saab kurve lõigates hoopis sodi teele tuua.

Seitsmekordne tšempion peaks teadma, kuidas sõna pidada. Auto on hea, rataste all suurepärane asfalt, anna vaid minna. Aga mida sa niiväga lähed, kui tiimikaaslane ja ainus rivaal Elfyn Evans kiirem on. Ja mitte napilt kiirem, vaid üksjagu. Juba reedeseks lõunapausiks, pärast kolme kiiruskatset, juhtis uelslane Ogier’ ees 12,6 sekundiga. Seda ei olevat ju palju, arvasid ajakirjanikud, kuid prantslase ilme püsis murelik. „Pole palju jah, aga see tuli vaid kolme katsega, vaatame, mis edasi saab,” kurtis Ogier.

Kui Ogier ei kogu Kataloonias Evansist olenevalt olukorrast 6 või 7 punkti rohkem, kandub heitlus tiitli pärast hooaja viimasele rallile Monzas. Trumbid on endiselt Ogier’ käes, aga mida enam Evans 24-punktist kaotusseisu vähendab, seda kõvemad kaardid ta pihku saab.

Vaevalt suurmeistri oskused on ühtäkki rooste läinud, aga kuidas on vaimuga? Hooaja esimesest kuuest rallist võitis Ogier neli, kuid sealtmaalt on tulnud vaid üks poodiumikoht, seegi kõigest kolmas. Samas ei teinud jälitajad samuti midagi ning Ogier lülitas end ümber turvalisele režiimile.

„Keskendun tiitli, mitte ralli võitmisele,” kordas ta aina. Huvitav, kas Ogier’ vaim kiilus turvarežiimil kinni? Tekkis hirm – ehk vaid alateadvuses – et ründamine on riskantne ja katkestamine annaks edu juba Evansile?

Ent suures mängus on veel üks inimtegur, kes võib aidata üht või teist duellanti – Thierry Neuville. Evans mõistagi loodab, et belglane jääb tema ja Ogier’ vahele (ning kolmandaks võiks kiiluda Dani Sordo), Ogier omakorda hoiab ilmselt pöialt Neuville’ile. Ning loodab vana ja kavala prantsuse rebasena, et armutus heitluses – Evans ei saa kaotada, Neuville ei taha kaotada – üks kahest murduks.

Näis, kuidas asjad edasi kulgevad. Kataloonia esimese päeva järel juhib Neuville 0,7 sekundiga Evansi ees, Ogier on kolmandana liidrist maas 19,4. Ent kui suurmeister tulebki tühja hooaja teise poolega maailmameistriks, siis kas ta võitis tiitli või teised kinkisid selle talle?