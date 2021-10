Selgus WRC järgmise aasta kalender: Rally Estonia ikka juulis, kavas ka Uus-Meremaa ralli

Rally Estonia üheks traditsiooniks on olnud, et kui on võimalik, on võistlus alati toimunud juulis ja nii ka tänavu. See tähendab, et rallifännid nii Eestist, kui mujalt saavad taaskord nautida suurepärast Eestimaa suve ja loodust ning loomulikult Rally Estoniat.

Urmo Aava, Rally Estonia direktor: „Neid riike, kus MM-ralli on kolm korda toimunud väga palju pole ja see on meie jaoks suur privileeg. Kõik see on tohutu meeskonna töö, sest see ei ole võimalik kellegi üksiku pingutusega vaid kõigi panusega. Rally Estonia taga on Eesti riik, kohalikud omavalitsused, kõik toetajad ja suur ligi 3500 liikmelike korraldusmeeskond. Loodame väga, et saame 2022. aasta Rally Estonia teha nii normaaltingimuste lähedaselt, kui see vähegi võimalik. Töötame juba praegu selle kallal, et kuidas eelneva 11. aasta kogemus maksimaalselt ära kasutada ja korraldada tuleval aastal veel meeldejäävam ja ägedam Eesti MM-ralli.“