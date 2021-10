Tänak saatuslikust avariist: Tabasin kändu. Ilmselt oli kurvi minnes hoog liiga suur

"Sõitsime välja. Tabasin kändu ja kahjustasin autot päris tõsiselt. See oli päris suur tabamus," sõnas Tänak WRC All Live'ile.

"Ilmselt oli kurvi minnes hoog liiga suur, tõmbasin ratta lukku ja seal oli ka natuke muda. Kõik see kokku viis selleni, et me ei suutnud seda päästa. Peame ootama ja vaatama, kas autot saab parandada. Me ei surunud väga, sest me polnud nii kiired, et saaksime piire kombata, aga mõned üllatused siiski olid," selgitas Tänak.