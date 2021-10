Venemaa suusatreener: miks Marit Björgeni vanu dopinguproove ei avata?

Björgen avalikustas teisipäeval ilmunud elulooraamatus, et ta andis 2017. aasta Lahti MMil kahtlase dopinguproovi, mis sisaldas anaboolse steroidi, 19-nonandrosterooni jääke. Norralanna pääses aga karistusest, sest suutis koos Norra koondise arstiga rahvusvahelisele suusaliidule (FIS) ära tõestada, et steroidi jäägid tekkisid proovi pärast menstruaaltsükliga manipuleerimiseks mõeldud ravimi Primolut-N kasutamist. Norra suusakoondise arsti Petter Olbergi sõnul võib selle medikamendi lagunemisproduktina uriiniproovis esineda vähesel hulgal 19-nonandrosterooni.

Sorin tunnistas, et oli Björgeni dopingujuhtumist kuuldes šokeeritud. "Ma saan tõesti aru, miks välismaalased armastavad selliseid asju oma eluloos mainida. See on omamoodi Euroopa mentaliteet - kui millestki autobiograafilises raamatus rääkida, siis ärge püüdke midagi varjata. Kuid pärast seda ülestunnistust tekkis palju küsimusi. Minule isiklikult oli see šokk," ütles suusatreener.