Suusatamise olümpiavõitja sai eluohtliku diagnoosi. "Ütlesin naisele, et ta hoolitseks laste eest."

Kompuuteruuringuga selgus, et tal oli subarahnoidaalne hemorraagia ehk verejooks aju ümbritsevate kestade vahel. See on eluohtlik seisund. VG andmetel sureb Norras selle diagnoosi puhul lausa 20-40% patsientidest juba enne haiglasse jõudmist.