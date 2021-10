Andrea Adamo: oleme teinud sel aastal kõik selle nimel, et meeskondlik MM-tiitel kaotada

"Meil on olnud raske hommik," rääkis Adamo hoolduspausi ajal WRC All Live eetris. "Thierry vahe teistega on väike, aga meid kimbutab uskumatu alajuhitavus. Ei saa eitada, et see üllatas meid. Eile haistsime seda natuke, aga täna on see võimendunud. Me ei vahi niisama taevasse, vaid töötame selle kallal."