Benfica käivitab rahvusvahelise saalijalgpalli arenguprogrammi

Lissaboni Benfica koostöös ettevõttega Proplayer on välja töötanud rea õppeprogramme saalijalgpalli valdkonnas, mis on saanud nimeks „Benfica saalijalgpalliprogramm”, ja plaanib projekti käivitamist juba sel aastal. Kokku käivitatakse kuus programmi ja need hakkavad põhinema treenerite ettevalmistamisel, seega treeneriameti õpetamine saab olema õppe peamiseks teemaks. Juba on planeeritud esimesed veebiseminarid, töötoad ja interaktiivsed online-kursused, mida hakkavad juhtima Benfica saalijalgpallitreenerid. Lisaks lubab klubi õppesse kaasata erikülalisi. Treenerikunsti kursus jagatakse neljaks tasemeks, mida võib läbida nii Portugalis kui ka mistahes teises riigis.

„See on strateegiline partnerlus saalijalgpalli arengu valdkonnas ja selle rahvusvaheliseks muutmine, mis on analoogiline sellega, mida Benfica juba teeb suures jalgpallis, avades akadeemiaid ning pakkudes õpet nii veebis kui ka kohapeal. Nüüd teeme sedasama saalijalgpallis. Benfica on üks väheseid maailma saalijalgpallibrände, mis on suuteline tagama sarnase projekti arengut kõrgtasemel. See projekt on samuti unikaalseks võimaluseks riikidele, kus saalijalgpall on vähem arenenud, klubi jaoks aga on see erakordne võimalus oma brändi ettevõtluses ja turunduses edendada, hõivates uusi turgusid. Tegevmängijad ja -treenerid hakkavad projektist aktiivselt osa võtma. Igaüks peab andma oma panuse ja jagama oma kogemust,” teatas Benfica asepresident Fernando Tavares projekti esitlemisel.