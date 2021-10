LAUPÄEVAL DELFI TV-s | Kas BC Kalev/Cramo suudab VTB Ühisliigas võiduarve avada?

Kalevlased on VTB hooaega alustanud kolme kaotusega, kui seni on tulnud tunnistada Peterburi Zeniti, Saraatovi Avtodori ning Krasnojarski Jenissei paremust. Novgorodi kontol on VTB-s seni üks võit ja üks viik. Hooaja avamängus kaotati Moskva CSKA-le, viimati võideti aga Astana võistkonda.

Cramo läheb kohtumisele vastu hea emotsiooni pealt, kui teisipäeval lõpetati viiemänguline kaotusteseeria. Mäletatavasti said kalevlased FIBA Meistrite Liiga põhiturniiril klubi ajaloo esimese võidu, alistades võõrsil 81:77 Bursa Tofase (Türgi).

Tofase alistamise järel veetsid Kalevi mängijad vaba päeva Türgis. Venemaale lendas Cramo neljapäeval.

Neljapäeval teatas Cramo ka suurepärasest uudisest, kui meeskonda naasis vanameister Kristjan Kangur. Kangur treenib aga koos Georg Kase ja füsioterapeudiga Tallinnas, meeskonnaga liitub ta esmaspäeval. "Loodame, et 26. oktoobril Oostende vastu võiks ta esimest korda platsile joosta," sõnas klubi mänedžer Ramo Kask. Lisaks on Cramol puudu põhitsenter Kamari Murphy.

Täiskoosseisus ei lähe mängule vastu ka Novgorod. Klubi peab vigastuste tõttu lähitulevikus läbi ajama kapteni Jevgeni Baburini ja Anton Astapkovitšita. Selgroole viga teinud Baburin peab minema operatsioonile, teda ootab ees umbes kolmekuine vigastuspaus. Astapkovitš murdis Astana vastu käeluu ning jääb vähemalt kuuks ajaks platsilt eemale.

Delfi TV teeb mängust otseülekande. Mäng on nähtav tellijatele, lisaks saab eraldi teha ostu vaid otseülekande vaatamiseks (3,49 eurot). Sellega saab vaadata otseülekannet, teisi tasulisi artikleid sellega lugeda ei saa.

Kui tellimust pole, siis võid selle vormistada selle loo alt.

*1. kuu on tutvumishind 1 euro.

*Lugemisõigust saad jagada 4 sõbraga.

*Delfi TV vahendab sel hooajal otseülekandeid BC Kalev/Cramo kõikidest VTB-liiga mängudest. Needki on nähtavad Delfi Kogupaketi tellijale.

*Tellija saab lugeda 11 väljaande tasulisi lugusid.

*Tellimust saab igal ajal tühistada.