Manchester City ründeäss: olen avatud klubist lahkumisele

Kui veel möödunud hooajal kuulus 26-aastane Sterling City põhitegijate sekka, siis uuel hooajal on ta stabiilse mänguaja leidmisega hädas olnud. Tänavu on ta kõikide sarjade peale saanud kirja 10 mängu, neist algkooseisus on ta alustanud neljas. Selle ajaga on tema arvel üks värav ning üks resultatiivne sööt.

"Kui tekiks võimalus minna kuhugi mujale, siis praegusel hetkel oleksin sellele avatud," vahendas Sky Sports mängumehe sõnu. "Nagu olen öelnud, siis jalgpall on minu jaoks kõige olulisem. Noorest east saadik olen endale seadnud eesmärke ja unistusi, seal hulgas ka välismaal mängimine."

"Inglasest pallurina tunnen ainult Premier League'i. Olen alati mõelnud, et võib-olla kunagi välismaal mängida ja näha, kuidas seal toime tulen," tunnistas Sterling. "Ma ei ole aga inimene, kes hakkaks vinguma. Ma ei taha praegu teha olukorrast suuremat asja, kui see on. Tahan lihtsalt regulaarselt mängida ja väravaid lüüa."

City loots Pep Guardiola rääkis septembris, et näeb Sterlingul jätkuvalt olulist rolli Citys. "Meie viimaste aastate uskumatu edu oleks olnud võimatu ilma temata. Ta on väga oluline mängija. Olen optimismi täis, et teda ootab ees hea hooaeg," sõnas hispaanlane.

Sterlingu leping Cityga lõppeb 2023. aasta suvel. Ta on aidanud klubi kolmekordseks Inglismaa meistriks. Inglismaa koondise eest on ta 71 kohtumisega löönud 18 väravat.