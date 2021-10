LAUPÄEVAL DELFI TV-s | Tsüklokrossi karikasarja neljas etapp sõidetakse Keila terviserajal

Cyclocross (CX) on omanäoline rattaspordiala, kus võistlustrassile on lisatud suurepärast rattavalitsemisoskust nõudvaid tehnilisi lõike või kuntslikke takistusi, mis nõuavad rattaga hüppamist või jooksmist. Võisteldakse traditsiooniliste maanteeratastega, millele on lubatud pisut laiemad krossiks sobivad rehvid.

Võistluspäev algab kell 11.00 laste sõitudega 8 kuni 10 aastastele, kus veidi lihtsustatud rajal sõidetakse üks ring. Sõita saab ükskõik millise rattaga ning osavõtt on kõigile lastele tasuta. Eliitklassi, U23 ja juuniorite start on kell 13.15 ning sõidetakse 60 minutit. Naisjuuniorid, NU23 ja naiseliit sõidavad koos masters klassi ratturitega 40 minutit ning see, päeva viimane VI start, on algusega kell 15.30. Täpsem ajakava on leitav SIIT.