VIDEO | Toyota rallisõitja tegi taas karmi avarii. Vägevale hooaja algusele on järgnenud üks suur kannatuste jada

Jaapanlane sattus avariisse avakatsel, kui sõitis teepiirdesse. Katsuta suutis auto ikkagi finišisse tuua, Toyota Yaris WRC masina vasak eesmine ratas enam ei liikunud. "Ma ei tea, mis juhtus. Pean välja selgitama," sõnas ta WRC All Live'i vahendusel katse lõpus. Ametlikku kinnitust pole tulnud, kuid Katsuta jaoks peaks vähemalt tänane rallipäev sellega läbi olema.

Katsuta selgitas veidi hiljem, et probleem tekkis legendist. Kurv osutus kitsamaks, kui ta arvestas. "See lõppes minu vea tõttu. Mul pole palju midagi öelda."



Katsuta jaoks on see viimase viie etapi jooksul juba neljandaks korraks, mil ta on avarii teinud. Seejuures alustas jaapanlane hooaega suurepäraselt.