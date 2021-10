Žalgirise järgmiseks Euroliiga vastaseks kodufännide ees saab Müncheni Bayern

Omavahel on need kaks Euroopa korvpalliklubi kohtunud viiel korral ning nendest kolmel on Žalgiris võitnud. Euroliigas on hooaja start mõlemal klubil kahe kaotusega kujunenud raskeks, kuid seda tugevam on ambitsioon nina üles poole saada. Bayern on edetabelis paar kohta eespool tänu efektiivsemale tööle kaitses.

Statistiliselt võrdsed tiimid

Tänaste numbrite pealt ei saa tulevast mängu ette ennustada, sest tiimid on statistiliselt väga võrdsed, sama kinnitavad spordiennustusportaali OlyBet andmed. Meeskonnad viskavad mängudel keskeltläbi 70 silma. Lauapalle saab Leedu tiim rohkem, kogudes mängudes umbes 29 lauapalli. Müncheni meestel on aga rohkem vahelt võtte. Kolmese tagant tabab Žalgiris täpsemalt, visates 36,8% joone tagant, kuid vabaviske joonelt on Bayern Münchenil edumaa, tabades 76,7% vabavisetest. Visete blokeerimise ja resultatiivsete söötude arv on tiimidel keskeltläbi sama, kulpe mängus 1,5 ja resultatiivseid sööte 14.5. Žalgirise peamine skoorija on Janis Strelnieks, kes viskab keskmiselt 17,5 silma mängus. Müncheni tiimi parim mängija on 28- aastane Darrun Hiiliard, kes tavaliselt mängu jooksul 19.0 silma enda arvele saab kirjutada.

Žalgiris koduväljakul uue treeneriga

Euroliiga eelmisel koduväljaku kohtumisel pidi Žalgiris 64: 70 alla vanduma Peterburi Zenitile. Vaatamata Lauvergne õlavigastusele kolmanda veerandi alguses, andsid Ulanovase ja Strelnieksi kolmesed hoogu ning Lekavicius viigistas mängu 42: 42 ning jõuti vahepeal eduseisu, kuid Leedu sats pidi lõpuks leppima hooaja teise- ning esimese koduväljaku mängu kaotusega. Terve kohtumise tagaajaja rollis olnud Žalgirise parimana tõi Janis Strelnieks 14 punkti. Klubi teatas äsja, 8. oktoobril peatreeneri vahetusest ning meeskonna oodatud võiduskoori on lubanud koju tuua ülikogenud Jure Zdovc: “Mis siin mõelda on? See on Euroliiga ja Žalgirisega koostöö on suur võimalus. Pole vahet, kui palju on raha või kes mängivad, võitma peab iga mängu. Nii see lihtsalt käib.”

Müncheni Bayerni eelmise hooaja edulugu