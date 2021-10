M-Sport usub, et praegused WRC masinad rallimaailmast ei kao. Seda aga teatud eranditega

Esialgu ei soovitud praegusi WRC masinaid tuleval hooajal enam üldse starti lasta, sest kardeti, et need on Rally1 autodest kiiremad, meenutas DirtFish. Portaal kirjutas aga mais, et püütakse leida viis, kuidas WRC autosid siiski veel võistlustules hoida. M-Spordi tiimi pealiku Richard Milleneri sõnul on nüüdseks selleks mingisugune võimalus ka leitud.