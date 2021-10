Brooklyn Netsi koosseisust välja visatud vaktsineerimata Irving avas suu: austage minu otsust

Juba varasemalt oli teada, et vaktsineerimata Irving ei saa Netsi esindada kodumängudes, sest New Yorgi seaduste kohaselt pääsevad avalikele üritustele vaid need üle 12-aastased inimesed, kes on vaktsineeritud. Teisipäeval teatas klubi, et Irvingul pole ka välismängudele asja. "Praegune valik ei lase tal aga täiskohaga tiimi juures olla. Me ei lase ühelgi liikmel olla meeskonna juures poole kohaga," sõnas Netsi peadirektor Sean Marks.

Pikalt olukorra osas vaikinud Irving tegi kolmapäeva õhtul Instagramis otseülekande, kus selgitas veidi lähemalt oma otsust. "Otsustasin end mitte vaktsineerida lasta. See on minu otsus," vahendas USA meedia mehe sõnu. "Palun teid, et austaksite minu otsust. Ma jätkan vormi hoidmist, et oleksin valmis mängima ja tiimikaaslastega liituma."

Irving lisas, et praegune olukord ei tähenda tema korvpallikarjääri lõppu. "Ma ei lahku sellest mängust niimoodi. Mul on veel palju teha ning tahan inspireerida noori," jätkas ta.

2016. aastal Cleveland Cavaliersiga NBA meistriks tulnud Irving arvas ühtlasi, et talle tehakse mängimise osas erand. "Kui sulle lubati, et sulle tehakse erand või et sind ei sunnita vaktsiini tegema... See polnud üldse probleemiks enne hooaja algust," rääkis ta. "Ma ei näinud praegust olukorda ette. Läksin hooajale vastu teadmisega, et saan mängida palli ja inspireerida inimesi."