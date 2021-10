Hiljuti maailmarekordi püstitanud kergejõustiklase mõrvas kahtlustatakse tema abikaasat, politsei vahistas riigist põgeneda proovinud mehe

Makori lisas, et Tiropi vanemad olid saanud juhtunu järel Rotichilt telefonikõne, kus viimane oli palunud andestust: „Mul on sügavalt kahju oma teo pärast,” oli ta sõnanud.

Neljapäeva õhtul selgus, et politsei arreteeris Rotichi rannikuäärsest Mombasa linnast. "Saan kinnitada, et peamine kahtlusalune on nüüd vahi all," sõnas Reutersile kohalik politsei komandör Tom Makori.