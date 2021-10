Tyson Fury tulevikust: mul on leping veel üheks matšiks, edasine on lahtine

„Ma ei tea, mis edasi saab. Mul on Top Ranki ja ESPN-iga leping veel üheks matšiks. Peame vaatama, kellega ma kohtun,” sõnas Fury The Telegraphile.

Wilderiga peetud kolmanda matši eel rääkis Fury, et ta sooviks tipptasemel pidada veel viis duelli. Neist esimene on nüüdseks toimunud. Sel nädalal andis 33-aastane britt taas mõista, et väga pikalt ta enam poksiringis olla ei kavatse.

„Mul on motivatsiooni, et tõusta hommikul üles, teha veidike trenni ning nautida oma päeva. Mul ei ole poksis enam suuri eesmärke, kuna olen kõik saavutanud,” viitas Fury tõsiasjale, et tegelikult on aegade jooksul tema valduses olnud kõik meistrivööd.