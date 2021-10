Rovanperä: kui oleks mingisugune risk, siis me ei oleks starti tulnud

Kataloonia rallil on Rovanperä kohal ning rallimehe sõnul on tema tervisega kõik hästi. Soome rallil pidi Toyota piloot viimasel võistluspäeval mäletatavasti hoogu kõvasti maha võtma, kuna seljavigastus ei lubanud tal täishooga sõita.

„Selg on juba päris heas seisus. Minu selg ei ole veel 100-protsendiliselt korras, kuid esimeste kiiruskatsete ajaks on seis juba usutavasti päris hea,” sõnas Rovanperä Soome meediale. „Kui oleks mingisugune risk, siis me ei oleks starti tulnud.”