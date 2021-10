Võrkpalli Balti liiga nädalavahetus toob kaks Eesti klubide vastasseisu

Nädala avab laupäeval, 16. oktoobril kell 18.00 Sõle spordikeskuses toimuv mäng Tallinna Selveri ja Pärnu Võrkpalliklubi vahel.

Hooaja esimeses kohtumises sai Selver 1:3 kaotuse Tartu Bigbankilt, Pärnu teenis võõrsil 3:0 võidu RTU/Robežsardze/Jurmala vastu.

Alates sellest hooajast Selveri peatreeneri rollis olev Andres Toobal ütleb, et tema meeskonna seis on võrreldes avamänguga paranenud. “Nii vigastustega hädas olnud Oliver Orav kui Johnson Pierce on sellest nädalast tagasi treeningutel ja juba see annab palju juurde, sest treeningute kvaliteet on parem. Orava koormusi peame muidugi pidevalt jälgima, aga ta on valmis meeskonda aitama. Kanadalane on nüüd paar trenni saanud ka hüpata, kuigi mitte veel maksimumiga, aga selles osas on meie seis kindlasti parem,” sõnab Toobal.

“Pärnul on põhituumik korralik, vahetustega kvaliteet langeb ja võivad raskused tekkida. Avamängus Riiaga neil aga suuri probleeme ei tekkinud. Eks nad üritavad serviga suruda – Toms Švans ja Markus Uuskari on vast kõige ohtlikumad ses osas, aga ka teised võivad üllatada. Sellele tuleb kindlasti tähelepanu pöörata. Kui nad meid võrgust eemale saavad serviga, on kõik mängus. Pikem pink on kindlasti meie eelis selles paaris,” usub juhendaja.

Pärnu meeskonna loots Avo Keel nimetab vastast küll favoriidiks, ent usub, et ka tema hoolealustel on omad võimalused olemas. “Selveril on tõenäoliselt kaks põhimeest ka rivis (Orav ja Pierce). Tegu on selle hooaja ühe liidrite sekka kuuluva meeskonnaga, kelle vastu ma väga hooplema ei julge minna,” sõnas Keel.