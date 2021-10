Jelena Välbe Marti Björgeni kahtlasest dopinguproovist: olen šokeeritud

Kui tiitlivõistlusest oli möödunud kuus nädalat, hakkasid tulema dopinguanalüüside tulemused. Björgen avaldab raamatus "Võitja süda", et ta sai järsku Norra koondise arstilt Petter Olbergilt kõne.

Olberg teatas sportlasele, et see proov sisaldas anaboolse steroidi, 19-nonandrosterooni jääke.

Koondise arst asus järgnevalt norralannat rahustama, sest ta oli kursis, et Björgen oli MM-i ajal kasutanud menstruaaltsükliga manipuleerimiseks mõeldud ravimit Primolut-N. Eesmärk oli tagada, et norralanna ei saaks võistluste ajal menstruaalverejooksu. Selle ravimi lagunemisproduktina võib aga dopinguanalüüsi uriiniproovis esineda vähesel hulgal 19-nonandrosterooni.

Björgen tegi koos Olbergiga põhjaliku aruande, millele FIS vastas 2017. aasta mai alguses. Suusaliidu vastuses märgiti, et sportlase aruanne on kooskõlas laboriproovi tulemusega ja juhtum on lõpetatud.