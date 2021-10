Jelena Välbe Marit Björgeni kahtlasest dopinguproovist: olen šokeeritud

Björgen võitis 2017. aasta MM-võistlustelt koguni neli kuldmedalit. Toona juba 36-aastase norralanna õudusunenägu algas dopinguprooviga, mille ta andis pärast viimast ala ehk 30 kilomeetri ühisstarti.

Kui tiitlivõistlusest oli möödunud kuus nädalat, hakkasid tulema dopinguanalüüside tulemused. Björgen avaldab raamatus "Võitja süda", et ta sai järsku Norra koondise arstilt Petter Olbergilt kõne.

Olberg teatas sportlasele, et see proov sisaldas anaboolse steroidi, 19-nonandrosterooni jääke.

Koondise arst asus järgnevalt norralannat rahustama, sest ta oli kursis, et Björgen oli MM-i ajal kasutanud menstruaaltsükliga manipuleerimiseks mõeldud ravimit Primolut-N. Eesmärk oli tagada, et norralanna ei saaks võistluste ajal menstruaalverejooksu. Selle ravimi lagunemisproduktina võib aga dopinguanalüüsi uriiniproovis esineda vähesel hulgal 19-nonandrosterooni.

Björgen tegi koos Olbergiga põhjaliku aruande, millele FIS vastas 2017. aasta mai alguses. Suusaliidu vastuses märgiti, et sportlase aruanne on kooskõlas laboriproovi tulemusega ja juhtum on lõpetatud.

Loomulikult on sel teemal nüüd sõna võtnud ka Venemaa Suusaliidu president Jelena Välbe. „Olen šokeeritud. Olen teda alati pidanud suurepäraseks sportlaseks. Tahaksin aga nüüd teada, et mida dopingu tarvitamine üldse tähendab ja mille alusel sportlastele karistusi määratakse,” rääkis Välbe The Daily Skierile.

Loomulikult on venelased pettunud, et Rahvusvaheline Suusaliit FIS ei rääkinud antud juhtumist ise ning teised sportlased said toonasest vahejuhtumist teada Björgeni raamatust.