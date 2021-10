Mis saab Newcastle Unitedi peatreenerist? Meedia ette mees astub, kuid tiimi ilmselt enam ei juhenda

Steve Bruce. Foto: CARL RECINE, Action Images via Reuters/Scanpix

Inglismaa meedias on viimasel ajal kõvasti tähelepanu saanud Newcastle Unitedi jalgpalliklubi, kelle omanikuks on nüüdsest põhimõtteliselt Saudi Araabia riik. Juba praegu oodatakse talvist üleminekuakent, kus saab hakata kõvasti raha kulutama. Samal ajal oodatakse teadet, et praegune peatreener Steve Bruce on vallandatud.