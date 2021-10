Podcast "Kuldne geim" | Eesti võrkpall võitis tänu ETV-le Meistrite liiga mängudest rohkemgi kui Tartu klubi

Koduses Kodu tänava stuudios arutavad planeeritud teemadel võrkpallisõbrad Mihkel Uiboleht, Rivo Vesik ja Karl Rinaldo.

Muuhulgas tuleb jutuks:

*Kui palju võib spordimees süüa pitsat?

*Kümme temporündajat ja üks…

*Kas Walesi jalgpallifännide prototüübid võiksid ka Eesti võrkpalliliiga mängudel käima hakata?

*Kas Tartu Bigbanki esinemise üle Meistrite liigas võib uhke olla või mitte?

*Mida tähendas Eesti võrkpallile meie esiklubi osalemine tugevaimas eurosarjas? Kiitus ja aplaus ETV-le, kes otsustas mänge otseülekannetena spordisõpradeni tuua.

*Kas Martti Juhkami liigutati diagonaali liiga hilja?

*Üks Tartu klubi varumängija osutus üllatavalt heaks käiguks.

*Mis juhtunuks, kui… Kert Toobal ja Taavet Leppik olnuks terved.

*Tartusse saabub maailma üks nimekamaid võrkpalliklubisid ja maailma üks nimekamaid võrkpallureid.

*Tartlased peavad hakkama kohe tööle, et tuua saal 10. novembril rahvast täis.

*Mida näitas hooaja teine nädalavahetus Jurmalas?

*Tony Tammiksaar ja Jan Markus Üprus – mehed, keda tasub eri põhjustel välja tuua.

*Sten Esna juhendatav naiskond maksis ebainimliku mängugraafiku eest kallist hinda.

*Kas Mart Naaber on oma lae kätte saanud? Vastab Rivo.

*Kuidas teha Eesti meeste esiliiga pealtvaatajatele ja ajakirjanikele huvitavaks? Üks lihtne lahendus aitaks juba palju.

*Eesti esiliiga on tänavu põnevam kui paljudel eelnevatel hooaegadel – 13 klubi, palju tasavägiseid mänge ja kogu Eesti kaart sisuliselt klubidega kaetud. Tähtsamad mängud tasuks tuua võrkpalliliidu või klubide endi initsiatiivil nüüd ja kohe suurde pilti.