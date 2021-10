Naiste tipptasemel mäng läks kalliks maksma. „Kaotasin kinnisvara ja oma raha”

Milline Eesti võrkpalliklubi pääses esimesena Meistrite liiga kvalifikatsioonis avaringist edasi? Tänavu sai sellega hakkama Tartu Bigbanki meeskond, kuid juba viis aastat varem suutis seda Kohila VK / E-Service. Veidi üle 3000 elanikuga alevi spordiime taga oli Ingrid Kanguri entusiasm.

Mis on viie aasta jooksul juhtunud? Kohilast tuule tiibadesse saanud Kertu Laak on valitud neljal aastal järjest Eesti parimaks naisvõrkpalluriks. Rahvusnaiskond pääses EM-finaalturniirile. Vollerahva sõnul tuleb sellest saavutusest suurt osa pidada Kohila ja Viljandi Metalli teeneks. Kangur peab aga endiselt tegelema võlgadega ja tema maine on tõsiselt kannatada saanud.

Kangur oli nõus rääkima LP-s sellest keerulisest loost oma versiooni. Kuidas heast soovist sai võlapöörises rapsimine, mis tõi kaasa palju pahaseid laenuandjaid ja kohtuvaidlusi.

Tegu oli lumepalliefektiga: üks asi viis teiseni ja hakkas kasvama. Kogu nõiaring päädis eelmisel sügisel sellega, et ansambel Terminaatori eestvedaja Jaagup Kreem süüdistas pärast Kohilas ärajäänud kontserti Kangurit petmises. „See oligi täpp i-le. Oli õudne viieaastane tsükkel, pärast on järjest paremaks läinud,” lausub Kangur. Ta lubab kõik võlad klaarida.