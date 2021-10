Valgevene meistrivõistlused: liidrite nelik tõestas klassi

Saalijalgpalliriik Valgevene on fänne harjutanud sellega, et meistrivõistlustel juhib riigi tugevaimate klubide nelik – VITEN, BCH, VRZ ja Stolitsa –, teistel meeskondadel on aga üsna keeruline tippneliku tasemele vastata. Tundub, et muutusi jõudude vahekorras ei tasu oodata ka sel aastal. Mainitud neliku seast kaotas hooaja alguses punkte vaid Stolitsa, kuid see juhtus Minski klubil mängus otsese konkurendi vastu, mis ei ole kõige meeldivam asi. Ehkki järgmistes voorudes õnnestus Dmitri Kameko hoolealustel end rehabiliteerida: vaheldumisi said lüüa CKK (5 : 0) ja Borisov-900 (11 : 1). Nüüd seisab minskilastel lähinädalavahetusel ees keerulisem katsumus – neid külastab Ohrana Dinamo, kes on seni samuti ikka veel liidrite grupis.

Valitsev meister Orša VITEN, nagu ka Hrodna piirkonna klubid BCH ja VRZ, saavutas kolm võitu kolmes mängus ning kui võit Dinamo BNTU üle (6 : 2) tuli mängu jooksul ühtlase töö käigus, siis mängus UVD-Dinamoga selgus võit alles mängu lõpuosas (3 : 2), minimaalse eduseisuga lõppes ka Minskiga peetud mäng (5 : 4). Järgmises voorus seisab meistril ees selle hooaja esimene väljasõit Gomelisse – mäng VRZ vastu on garanteeritult viienda vooru programmi õhtu nael. Gomellased on lisaks edukale mängule Minskis, kus nad kohtusid Stolitsaga, saavutanud koduse võidu UVD-Dinamo üle (3 : 2), lisaks alistasid nad suurelt Minski (7 : 2). Selge see, et ees ootab silmapaistev võitlus kuue punkti pärast, ja seda, kes sellest vastasseisust võitjana väljub, on praktiliselt võimatu ennustada.

Ei saa ära märkimata jätta teise Gomeli klubi – BCH tulemuslikku hooaja algust. Meeskond lennutas kolme mängu jooksul vastaste väravatesse 26 palli! Sellise soorituse ohvriks langesid Ohrana Dinamo (5 : 2), Dorozhnik (9 : 4) ja Lida (12 : 3).

Just Lida kõrvuti kõrgdivisjoni naasnud Bresti meeskonnaga First Region on hetkel veel liiga nõrgimateks meeskondadeks – kumbki meeskond on neli korda kaotanud, alistudes enamasti suure väravate vahega.